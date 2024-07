Gaza, media: 13 morti negli ultimi raid d’Israele sulla Striscia

agenzia

Wafa: un 22enne ucciso e 2 persone ferite da Idf in Cisgiordania

ROMA, 06 LUG – L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 13 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite tra ieri sera e stanotte in bombardamenti israeliani che hanno colpito la Striscia, in particolare la città di Gaza e i campi profughi di Maghazi e Nuseirat. Sempre secondo la Wafa, ieri un 22enne è stato ucciso e altre due persone ferite in un’operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) a ovest di Ramallah, in Cisgiordania. Secondo fonti locali citate dalla Wafa, i militari avrebbero aperto il fuoco su alcuni giovani nella città di Beit Ur al-Tahta.

