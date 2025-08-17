Gaza, media: 7 morti in bombardamento israeliano su ospedale

agenzia

Almeno sette cittadini palestinesi hanno perso la vita a seguito di un bombardamento israeliano nella città di Gaza. Secondo quanto riporta dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno condotto l’attacco all’alba, colpendo un gruppo di civili presenti nel cortile dell’ospedale Battista.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha comunicato un bilancio aggiornato delle vittime, attestandosi a 61.897 morti e 155.660 feriti (385 dal venerdì), con la precisazione che le cifre potrebbero essere superiori a causa della presenza di numerose persone ancora sotto le macerie. Gli ospedali di Gaza hanno registrato anche la morte di un bambino per denutrizione. Il totale delle vittime per fame, secondo i dati delle autorità di Gaza, ammonta a 251 persone, tra cui 108 bambini.