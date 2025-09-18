Gaza, media: 99 i morti negli attacchi israeliani di ieri

agenzia

Lo riporta l'agenzia Wafa citando fonti mediche locali

ROMA, 18 SET – Fonti mediche locali citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa affermano che è di 99 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani di ieri nella Striscia di Gaza, tra cui 77 nel nord dell’enclave palestinese. Il bilancio complessivo delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 nella Striscia è di almeno 65.062 morti e 165.697 feriti, secondo i dati diffusi dal movimento islamista Hamas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA