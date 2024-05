Gaza, media: un morto e 3 feriti in raid di Israele su Rafah

agenzia

Ucciso esponente del Fronte democratico liberazione Palestina

ROMA, 13 MAG – L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri sera la parte meridionale della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Feriti a causa dei raid delle ultime ore vengono segnalati dalla Wafa anche nel campo profughi di Bureij, nel centro dell’enclave palestinese. Media arabi affermano che un esponente del gruppo paramilitare Fronte democratico per la liberazione della Palestina (Fdlp) è rimasto ucciso in un bombardamento aereo israeliano sulla città di Gaza. La vittima sarebbe Talal Abu Zarifa, membro dell’ufficio politico dell’organizzazione di ispirazione marxista-leninista. Il bilancio delle vittime nella Striscia dal 7 ottobre scorso è di almeno 35.034 morti e 78.755 feriti, secondo i dati del Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

