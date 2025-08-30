Gaza, mille fiaccole per cibo raccolto da Music for Peace

agenzia

Stasera partenza simbolica da Genova. Altro cibo partito su Tir

GENOVA, 30 AGO – Fiaccolata dalla sede di Music For Peace in via Balleydier verso il porto antico di Genova per ‘caricare’ in via del tutto simbolica parte delle oltre 280 tonnellate di derrate alimentari raccolte da Music for Peace e dai portuali genovesi dei Calp su alcune barche che domani partiranno per Catania dalla zona di ponte Parodi. Da Catania le barche si uniranno al resto di Global Sumud Flotilla che tenterà di spezzare il blocco navale che impedisce gli aiuti umanitari a Gaza. Altissima la partecipazione civile alla manifestazione di stasera: collettivi studentesci, partiti, comitati e singoli cittadini arriveranno nella zona dell’Expo dove monsignor Tasca benedirà le barche e il loro contenuto. Alla fiaccolata partecipa anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Gran parte del cibo, suddiviso in scatoloni da 20 chili ciascuna destinate a supportare le esigenze alimentare di una famiglia per una settimana, è già in partenza su alcuni camion che si muoveranno via terra. Altri due container sono stati messi a disposizione dal gruppo Spinelli, e saranno caricati a titolo gratuito su una nave Grimaldi per raggiungere il porto di Catania.

