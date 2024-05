Gaza, Netanyahu si paragona a Churchill e Roosevelt

agenzia

'Le Idf hanno agito meglio delle forze Usa a Fallujah'

WASHINGTON, 21 MAG – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è paragonato a Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt in una intervista alla Cnn in cui ha attaccato la procura della Corte penale internazionale per aver richiesto un mandato di arresto contro di lui ed altri dirigenti del suo governo per presunti crimini di guerra nella Striscia di Gaza. E ha confrontato le azioni del suo Paese con quelle degli Stati Uniti in altri conflitti. Ad esempio ha paragonato sé stesso all’ex presidente George W. Bush e i suoi nemici di Hamas al leader di Al-Qaeda, Osama bin Laden. Nel contestare le accuse secondo cui Israele non è riuscito a ridurre al minimo le vittime civili, Netanyahu ha sostenuto che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto molto meglio delle Forze armate statunitensi nella città irachena di Fallujah durante la guerra in Iraq del 2003. “Il rapporto tra civili e combattenti uccisi è il più basso nella storia della guerra urbana, certamente una guerra urbana densa come questa. Si tratta di uno a uno”, ha detto.

