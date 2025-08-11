Gaza, salgono a 6 i giornalisti uccisi nel raid israeliano

agenzia

GAZA, 11 AGO – E’ salito a sei il bilancio dei giornalisti uccisi in un attacco israeliano contro una tenda utilizzata da una troupe dell’emittente qatariota Al Jazeera a Gaza City. Lo hanno annunciato la Protezione Civile locale e un funzionario dell’ospedale. “Il fotoreporter Mohammed Al-Khaldi è deceduto per le ferite riportate. Questo porta a sei” il numero delle vittime di questo attacco, dopo il quale Al Jazeera ha annunciato la morte di due giornalisti e tre cameraman, ha detto all’Afp il portavoce della Protezione Civile nella Striscia di Gaza, Mahmoud Bassal. Mohammed Al-Khaldi era un giornalista freelance che occasionalmente collaborava con i media locali. Il direttore dell’ospedale Al-Shifa, vicino al luogo in cui era stata piantata la tenda, Mohammed Abu Salmiya, ha confermato la sua morte, avvenuta questa mattina “a causa delle ferite riportate”. Tra le vittime dell’attacco c’era un importante reporter di Al Jazeera a Gaza, Anas al-Sharif, 28 anni, che l’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira come “terrorista”.

