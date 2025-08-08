Gaza, Trump contro Netanyahu: telefonata finisce tra le urla, perché

agenzia

Tel Aviv, 8 ago. Una telefonata culminata con le urla. Sarebbe andato così, secondo Nbc News, un recente colloquio telefonico tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, finito con le grida di quest’ultimo sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Stando alle notizie sarebbe accaduto tutto il 28 luglio quando Netanyahu e Trump avrebbero avuto una conversazione privata dai toni accesi nel mezzo dei timori della Casa Bianca sul lavoro del Gaza Humanitarian Fund. L’emittente cita un funzionario americano, due ex ufficiali Usa e un funzionario occidentale.