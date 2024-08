Gaza, Trump sente Netanyahu su tregua e rilascio degli ostaggi

agenzia

Axios: tycoon voleva incoraggiare premier ad accettare accordo

NEW YORK, 14 AGO – L’ex presidente americano e candidato repubblicano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per parlare del rilascio degli ostaggi e del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riporta il sito di notizie americano Axios, citando fonti Usa secondo cui lo scopo della chiamata era che Trump incoraggiasse Netanyahu ad accettare l’accordo mediato con Hamas. Axios afferma che l’Ufficio del premier israeliano non ha negato che il colloquio telefonico ci sia stato, mentre la campagna di Trump ha rifiutato di commentare.

