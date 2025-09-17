Gb: 50 sindacati manifestano a Londra contro visita Trump

agenzia

Londra, 17 set. Sebbene sfarzo, pompa magna e fanfara saranno al centro della visita di Stato di Trump nel Regno Unito, non tutti accoglieranno il presidente degli Stati Uniti a braccia aperte. La ‘Stop Trump Coalition’, che comprende oltre 50 sindacati e organizzazioni benefiche, organizzerà oggi a Londra una manifestazione nazionale contro la visita di Stato di Trump. Il gruppo si riunirà a Portland Place alle 14, per poi marciare verso Parliament Square e tenere un comizio.