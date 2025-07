Gb, arrestati decine sostenitori di un gruppo filo-palestinese

agenzia

Palestine Action è classificato come organizzazione terroristica

LONDRA, 19 LUG – Decine di sostenitori di Palestine Action sono stati arrestati nel Regno Unito oggi durante le manifestazioni a sostegno del gruppo filo-palestinese, fuorilegge dall’inizio di luglio e classificato come “organizzazione terroristica”. Lo hanno annunciato la polizia e gli organizzatori dei raduni. Cinquantacinque persone sono state arrestate a Parliament Square, nel quartiere londinese di Westminster, per aver esposto “cartelli a sostegno di Palestine Action, un gruppo fuorilegge”, ha dichiarato la polizia della capitale britannica su X. Secondo Defend Our Juries, che ha organizzato anche raduni a Edimburgo, Bristol e Manchester, “quasi 100 persone sono state arrestate nel Regno Unito” sabato, portando il numero totale di arresti a “circa 200” da quando il gruppo Palestine Action è stato messo al bando.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA