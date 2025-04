Gb: avvocato di Harry, ‘il principe sottoposto a trattamento ingiustificato’

agenzia

Londra, 8 apr. L’avvocato del principe Harry, Shaheed Fatima KC, difende il duca di Sussex nell’appello contro la sentenza dell’Alta Corte, che ha ritenuto legittima la decisione del ministero degli Interni di ridurre le misure di sicurezza per il principe quando si trova nel Regno Unito. Il principe Harry è stato “sottoposto a un trattamento diverso e ingiustificato”, ha affermato all’inizio dell’udienza il suo avvocato, secondo cui la Royal and Vip Executive Committee (Ravec) non ha seguito procedure standard quando ha deciso di spostare le sue disposizioni di sicurezza su una base caso per caso. Secondo l’argomentazione del legale, inoltre, non sembra che ci sia stato alcun incontro formale, né note ufficiali, riguardo alla sicurezza del duca.