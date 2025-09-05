Gb: Buckingham Palace, ‘duchessa del Kent è morta a 92 anni’

agenzia

Londra, 5 set. La duchessa di Kent, Katharine, è morta all’età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, aggiungendo che la moglie del cugino della regina Elisabetta II, il duca di Kent, si è spenta nella tarda serata di ieri a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia. “È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent”, ha dichiarato il Palazzo.

“Il Re, la Regina e tutti i membri della famiglia reale – ha scritto Buckingham Palace – si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordano con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani”.