Gb: Carlo primo re in 400 anni a partecipare a un funerale cattolico nel Regno Unito

Londra, 9 set. Re Carlo sarà il primo monarca in oltre 400 anni a partecipare ufficialmente a un funerale cattolico in Gran Bretagna, dopo la morte della duchessa di Kent. Katharine, morta giovedì all’età di 92 anni, si era convertita al cattolicesimo nel 1994, diventando il primo membro della famiglia reale a farlo da quando re Carlo II si convertì sul letto di morte nel 1685. Il marito della duchessa è cugino della Regina Elisabetta e ora il membro più anziano della famiglia reale, con i suoi 89 anni.