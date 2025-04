Gb: causa Harry, pausa dopo 2 ore e mezza di udienza

agenzia

Londra, 8 apr. L’udienza presso la Corte d’appello dove si discute il ricorso del principe Harry contro la riduzione della protezione a lui affidata quando si trova nel Regno Unito è durata più di due ore e mezza. Al momento, giudici e avvocati hanno deciso di fare una pausa per il pranzo. La seduta riprende alle 14 (ora locale, le 15 in Italia). Poco prima della pausa, l’avvocato del principe Harry, Shahid Fatima KC, ha detto ai giudici di essere in leggero ritardo con le sue argomentazioni, aggiungendo che avrebbe chiesto alla sua controparte del ministero dell’Interno se poteva usufruire del suo tempo più tardi.