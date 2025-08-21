Gb convoca ambasciatrice israeliana per l’insediamento E1

agenzia

Dopo la dichiarazione dei 21 Paesi contro piano in Cisgiordania

LONDRA, 21 AGO – Il governo britannico ha convocato l’ambasciatrice d’Israele nel Regno Unito, Tzipi Hotovely, in risposta all’approvazione da parte dello Stato ebraico del progetto di insediamento E1 in Cisgiordania. È quanto si legge in una nota del Foreign Office in cui si ricorda la dichiarazione dei 21 Paesi, inclusi Gran Bretagna e Italia, contro il piano definito “inaccettabile e una violazione del diritto internazionale”.

