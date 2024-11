Gb: ‘coraggiosa e umile’, omaggio di Kate a 17enne che l’aveva ispirata in lotta cancro

agenzia

Londra, 28 nov. La principessa Kate e il principe William hanno scritto un emozionante omaggio a Liz Hatton, morta di cancro all’età di 17 anni, descrivendo l’adolescente come “coraggiosa e umile”. “Siamo dispiaciuti di apprendere che Liz Hatton è purtroppo scomparsa – hanno scritto su X i principi di Galles – È stato un onore aver incontrato una giovane donna così coraggiosa e umile. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i genitori di Liz, Vicky e Aaron, e con suo fratello Mateo in questo momento incredibilmente difficile. W & C”

La ragazza, a cui Kate aveva consigliato di realizzare il suo sogno di dedicarsi alla fotografia mentre era alle prese con una rara forma di cancro, è morta ieri sera. La diciassettenne di Harrogate era stata ritratta stretta in un abbraccio da Kate al Castello di Windsor in ottobre, dopo essere stata invitata a scattare delle foto a William durante una cerimonia. I principi avevano dichiarato in un messaggio personale all’inizio dell’autunno che Liz è una “giovane fotografa di talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi”.