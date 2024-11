Gb e Moldavia firmano accordo di difesa in funzione anti russa

agenzia

Lammy a Chisinau, Paese deve essere protetto da minacce esterne

LONDRA, 20 NOV – Il Regno Unito e la Moldavia hanno siglato un accordo di collaborazione nella difesa e nella sicurezza per contrastare le “minacce provenienti dalla Russia”. E’ quanto si legge in una nota del Foreign Office, secondo cui l’iniziativa è stata formalizzata durante la visita del ministro degli Esteri britannico, David Lammy, a Chisinau. L’accordo mira a “costruire un’ampia cooperazione tra i due Paesi e rafforzare la resilienza della Moldavia contro le minacce esterne”. Lammy ha dichiarato che con “con l’Ucraina accanto, ai moldavi viene costantemente ricordata l’oppressione, l’imperialismo e l’aggressione della Russia”. E ancora: “Nonostante l’interferenza senza precedenti del Cremlino, il popolo della Moldavia ha scelto la libertà, la democrazia e l’indipendenza. Una decisione che dobbiamo contribuire a proteggere”. Nel corso della visita di Lammy è stata anche firmata un’intesa per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel contrasto all’immigrazione illegale.

