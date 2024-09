Gb: entra in vigore il divieto di coltelli ‘zombie’ e machete

agenzia

Londra, 23 set. (Adnkronos/Dpa) – Entrerà in vigore domani nel Regno Unito il divieto di possedere coltelli ‘zombie’ e machete. Chi le possiede ha tempo quattro settimane per consegnare le armi alla polizia e alle autorità locali. Il governo britannico prevede di vietare anche le spade ninja in futuro.

Secondo la polizia, il numero di crimini con machete, spade o coltelli zombie è quasi raddoppiato nel Regno Unito in cinque anni. I dati ottenuti dalla Bbc mostrano che nel 2023 i tre tipi di armi sono stati menzionati in più di 14.000 crimini registrati dalla polizia in Inghilterra e Galles. Nel 2019 sono stati 7.159 i reati censiti riguardanti questo tipo di armi. Quasi 10.000 dei reati registrati nel 2023 riguardavano machete, il doppio rispetto a cinque anni prima, ha riferito l’emittente.