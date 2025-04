Gb: Fontana, ‘importante visione comune con Italia per sicurezza, libertà e pace’

agenzia

Roma, 9 apr. “Italia e Regno Unito si trovano a operare in una dimensione internazionale, in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo dall’Ucraina al Medio Oriente è necessario avere una visione condivisa del mondo, rivolta alla sicurezza collettiva, alla libertà nei commerci e alla ricerca della pace”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della visita al Parlamento del Re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.