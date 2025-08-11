Gb ‘gravemente preoccupata’ per eccidio giornalisti Gaza

agenzia

Starmer a Israele, 'reporter devono poter lavorare liberamente'

LONDRA, 11 AGO – Il governo britannico è “gravemente preoccupato per i ripetuti attacchi ai giornalisti” nella Striscia di Gaza. Lo ha detto una portavoce del premier Keir Starmer interpellata nel briefing di giornata sull’uccisione da parte di Israele di altri 6 reporter e operatori di Al Jazeera nelle ultime ore. “I giornalisti che coprono i conflitti sono tutelati dal diritto umanitario internazionale e devono poter lavorare indipendentemente e senza paura”, ha poi aggiunto la portavoce di Downing Street, sollecitando il governo e i militari israeliani “a garantire che possano farlo in sicurezza”.

