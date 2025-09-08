Gb: Harry depone fiori per la regina Elisabetta al Castello di Windsor

agenzia

Londra, 8 set. Il principe Harry si è recato al Castello di Windsor, dove ha deposto una corona di fiori e reso omaggio in privato alla defunta regina, di cui oggi ricorre il terzo anno dalla morte. Il duca del Sussex è arrivato nel Regno Unito stamattina e ha visitato la residenza reale dell’ex monarca.

Il figlio di re Carlo parteciperà a Londra alla cerimonia annuale dei WellChild Awards. Non è ancora chiaro se il duca e il sovrano si vedranno. L’ultima volta che Harry e Carlo si sono incontrati di persona è stato più di un anno e mezzo fa, dopo che il duca si precipitò a trovare il re in seguito alla diagnosi di cancro del padre.

