Gb: Harry incontra re Carlo per meno di un’ora, il tempo di sorseggiare un te insieme

agenzia

Londra, 10 set. Il principe Harry ha lasciato Clarence House dopo l’atteso incontro di riconciliazione con il padre, re Carlo III, conclusosi in meno di un’ora. Il duca di Sussex ha bevuto un té con il monarca, durante un meeting durato appena 55 minuti, ma che ha segnato il loro primo incontro di persona in più di 18 mesi, da quando Harry era volato nel Regno Unito per vedere Carlo nel febbraio 2024, dopo aver appreso della sua diagnosi di cancro.