Gb: il principe William visita la nazionale di calcio inglese prima di Euro 2024

Londra, 10 giu. (Adnkronos/Dpa) – Il principe William ha fatto visita alla nazionale di calcio inglese per augurare buona fortuna alla squadra e dando ai giocatori il consiglio di suo figlio, il principe Louis, di “mangiare il doppio” per affrontare le partite di Euro 2024. William, che è presidente della Football Association, si è recato al St George’s Park, il ritiro inglese a Burton upon Trent, per incontrare la squadra e l’allenatore Gareth Southgate. Rivolgendosi ai calciatori, ha raccontato: “Stamattina stavo andando a scuola con i bambini e ho chiesto loro ‘Cosa devo dire alla squadra inglese oggi?'”.