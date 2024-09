Gb: la famiglia reale fa gli auguri a Harry per i suoi 40 anni, anche William e Kate

agenzia

Londra, 15 set. La famiglia reale ha fatto un piccolo gesto di avvicinamento nei confronti del duca di Sussex augurando buon compleanno al principe Harry, che oggi compie 40 anni, per la prima volta in tre anni. In un post su X, la famiglia reale ha condiviso una fotografia di Harry sorridente, con tanto di emoji di torta. Il messaggio recita: “Oggi auguriamo al duca di Sussex un felicissimo 40° compleanno!”. Agli auguri della famiglia reale, si sono aggiunti successivamente, sempre su X, anche quelli di William e di Kate, che sul social hanno scritto “Auguri di buon 40° compleanno al duca del Sussex!”.