Gb: media, ‘re Carlo torna agli impegni pubblici, confermata la visita in Italia’

Londra, 31 mar. Re Carlo torna agli impegni pubblici. Dopo essersi sottoposto, giovedì scorso, ad accertamenti in ospedale per “effetti collaterali temporanei” dovuti alle cure contro il cancro che lo hanno costretto a rinviare la sua visita a Birmingham, il sovrano tornerà ai doveri ufficiali nei prossimi giorni, tra cui un’udienza con il primo ministro e le investiture al castello di Windsor. Sebbene alcuni appuntamenti non specificati siano stati riprogrammati – scrive la Bbc – la visita di Stato in Italia assieme alla regina Camilla, durante la quale cadrà il 20esimo anniversario del loro matrimonio, la prossima settimana si svolgerà.

