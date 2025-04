Gb, ‘noi il Paese meglio piazzato per evitare dazi Usa’

agenzia

Il ministro Reynolds scommette sul negoziato Trump-Starmer

LONDRA, 01 APR – Il governo di Keir Starmer crede nel negoziato avviato con l’amministrazione di Donald Trump su un possibile accordo bilaterale commerciale post Brexit in grado di allontanare la minaccia dei dazi Usa nei confronti del Regno Unito e lascia al momento sullo sfondo la prospettiva di ritorsioni. Lo ha lasciato intendere il ministro britannico delle Attività Produttive, Jonathan dichiarandosi oggi convinto alla Bbc che il Regno sia “in una posizione migliore rispetto a qualunque altro Paese” per far rientrare i dazi annunciato da Washington a partire da domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA