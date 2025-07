Gb, nuove proteste a Epping davanti all’hotel dei migranti

agenzia

Polizia separa migliaia di manifestanti di due gruppi rivali

LONDRA, 27 LUG – È stata una nuova giornata di proteste davanti al Bell Hotel, albergo che ospita richiedenti asilo nel sobborgo londinese di Epping, al centro di manifestazioni anti-migranti iniziate il 13 luglio e degenerate in scontri con la polizia dopo l’incriminazione per molestie sessuali di un 41enne originario dell’Etiopia. Migliaia di manifestanti di due opposti gruppi, uno anti-immigrazione e l’altro anti-razzista, si sono fronteggiati per ore con la polizia che ha creato uno spazio di separazione per evitare violenze. Da un lato circa 300-400 persone con le bandiere britanniche chiedevano di chiudere la struttura e spostare altrove i migranti scandendo slogan come “proteggiamo i nostri bambini”, mentre dall’altra parte i duemila contro-manifestanti rispondevano con “i rifugiati sono benvenuti qui”. La tensione resta quindi molto alta, insieme al timore che nel Regno Unito si possa arrivare a nuovi ‘riots’, come quelli avvenuti un anno fa in svariate località dell’isola in seguito all’eccidio di bambine di Southport, nel nord dell’Inghilterra. Due giorni fa il consiglio municipale di Epping, a guida Tory, aveva approvato all’unanimità una mozione per chiedere al governo del premier laburista Keir Starmer la chiusura “immediata e in via permanente” del Bell Hotel, e le autorità locali avevano sottolineato che i “richiedenti asilo creano tensione”.

