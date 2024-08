Gb: oggi riunione emergenza ‘Cobra’ per violenze dopo accoltellamento Southport

agenzia

Londra, 5 ago. Downing Street ha confermato che oggi terrà una riunione di emergenza del ‘Cobra’, dopo che più di 150 persone sono state arrestate in seguito a violenti disordini verificatisi in diverse città del Regno Unito nel fine settimana. La decisione arriva dopo che Sir Keir Starmer ha condannato l’attacco a un hotel che ospita richiedenti asilo a Rotherham e ha promesso che coloro che sono coinvolti nei disordini saranno puniti “con tutta la forza della legge”.