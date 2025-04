Gb: passeggiata fuori programma per re Carlo e la regina Camilla in via Uffici del Vicario**

agenzia

Roma, 9 apr. Fuori programma per re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al termine del discorso del sovrano di fronte alla Camere riunite. Prima di salire in macchina e lasciare piazza Montecitorio, i reali si sono infatti concessi una breve passeggiata in via Uffici del Vicario, salutando la folla di romani e turisti che si era assiepata dietro le transenne.

