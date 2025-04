Gb: re Carlo lascia il Quirinale dopo colloquio con Mattarella**

agenzia

Roma, 8 apr. Re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dopo i colloqui con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le rispettive delegazioni, insieme alla regina Camilla, ha lasciato il Quirinale, per recarsi all’Altare della Patria, scortato dai Corazzieri in motocicletta, dove renderà omaggio alla tomba del Milite ignoto. I reali torneranno al Quirinale domani sera per il Pranzo di Stato.

