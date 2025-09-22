Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Gb, se dovremo affrontare jet nei cieli Nato lo faremo

Londra mette in guardia Putin

Di Redazione |

NEW YORK, 22 SET – “Se dovremo affrontare l’incursione di aerei che operano nello spazio aereo della Nato senza permesso, lo faremo”. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Regno Unito, Yvette Cooper, parlando alla riunione del Consiglio di Sicurezza chiesta dall’Estonia dopo l’incursione dei jet di Mosca nel suo spazio aereo. Cooper ha messo in guardia Vladimir Putin dal rischio di uno scontro armato con la Nato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: