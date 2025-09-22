agenzia
Gb, se dovremo affrontare jet nei cieli Nato lo faremo
Londra mette in guardia Putin
NEW YORK, 22 SET – “Se dovremo affrontare l’incursione di aerei che operano nello spazio aereo della Nato senza permesso, lo faremo”. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Regno Unito, Yvette Cooper, parlando alla riunione del Consiglio di Sicurezza chiesta dall’Estonia dopo l’incursione dei jet di Mosca nel suo spazio aereo. Cooper ha messo in guardia Vladimir Putin dal rischio di uno scontro armato con la Nato.
