Gb, “situazione incredibilmente pericolosa in Medio Oriente”

agenzia

Ministro degli esteri in visita in Bahrein e Giordania

ROMA, 09 OTT – “La situazione è incredibilmente pericolosa e un’ulteriore escalation o errori di calcolo nella regione non sono nell’interesse di nessuno. Non dobbiamo tentennare in questo periodo critico per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e in Libano, per far arrivare a Gaza gli aiuti di cui c’è disperatamente bisogno e per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi”. Lo ha detto – come riporta il Guardian – il ministro degli esteri britannico, David Lammy, che ha in programma una serie di incontri in Bahrein e Giordania nell’ambito degli sforzi per impedire un’ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente.

