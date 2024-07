Gb: soldato accoltellato nel Kent, è grave

agenzia

Londra, 24 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Un soldato britannico è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato nei pressi di una caserma situata nella contea del Kent. Lo hanno confermato le autorità del Regno Unito. La polizia del Kent ha comunicato di aver ricevuto la notifica del “grave attacco” intorno alle 18:00 (ora locale) di ieri e ha dichiarato che il soldato, accoltellato a Gillingham, è stato trasferito in gravi condizioni in un vicino ospedale.