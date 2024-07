Gb: Starmer confermato deputato, ‘Paese vuole cambiamento’

agenzia

Prime parole del leader laburista da premier in pectore

LONDRA, 05 LUG – “Io servirò ciascuno di voi, che mi abbiate votato o no”. Lo ha detto il leader laburista britannico e premier in pectore Keir Starmer nel suo discorso di vittoria come deputato nel collegio londinese di Holborn e St Pancras, dove è stato con oltre 18.000 suffragi e con oltre 11.000 voti di vantaggio sul secondo candidato, ma ha perduto personalmente voti rispetto al 2019, anche per la concorrenza di un candidato indipendente di sinistra filo-palestinese. Starmer ha aggiunto che il Paese “ha votato per il cambiamento” e si è impegnato rilanciare una politica vista come “servizio pubblico”.

