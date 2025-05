Gb, Starmer farà un annuncio su accordo dazi con Usa

agenzia

'Colloqui tra i due Paesi procedono serrati'

ROMA, 08 MAG – Downing Street ha confermato che Keir Starmer annuncerà nel corso della giornata un accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Lo scrive la Bbc. Un portavoce del numero 10 afferma che gli Stati Uniti sono un “alleato indispensabile per la nostra sicurezza economica e nazionale” e che “i colloqui tra i nostri Paesi per raggiungere un accordo procedono a ritmo serrato”. “Il primo ministro ci darà aggiornamenti in giornata”, aggiunge il portavoce.

