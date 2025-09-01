Gb: Starmer nomina ex presidente Columbia University principale consigliere economico

agenzia

Londra, 1 set. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha nominato Minouche Shafik, ex vicegovernatore della Banca d’Inghilterra ed ex presidente della Columbia University, suo principale consigliere economico. La Shafik si era dimessa l’anno scorso da presidente della Columbia University dopo che il campus di New York era diventato l’epicentro dei disordini seguiti all’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele e alla successiva guerra a Gaza. Le sue dimissioni arrivarono dopo le continue critiche per il modo in cui ha gestito le proteste pro-palestinesi e anti-israeliane che avevano sconvolto l’università della Ivy League per mesi.