Gb: svolta a Londra, Oxford Street diventerà un’isola pedonale

agenzia

Il sindaco promette stop al traffico per rilanciare lo shopping

LONDRA, 17 SET – Svolta in vista per Oxford Street, strada simbolo dello shopping più turistico di Londra nel cuore della capitale britannica, destinata in larga parte a diventare un’isola pedonale in base a un piano ad hoc annunciato oggi dal sindaco laburista Sadiq Khan. L’iniziativa, già evocata ma poi bloccata in passato, prevede – in tempi non ancora definiti esattamente – la chiusura totale al traffico dei veicoli dell’ampia direttrice, punteggiata da negozi e storici grandi magazzini, per oltre un chilometro: fra Oxford Circus e Marble Arch. Ma non esclude un’ulteriore estensione fino all’angolo di Tottenham Court Road. L’obiettivo dichiarato di Khan è quello di dare ossigeno alla strada e ai pedoni che la frequentano, ma soprattutto di favorire un rilancio delle sue attività commerciali, in calo da diversi anni e mai ripresesi pienamente dal tracollo delle fasi di lockdown imposte durante la pandemia. “Oxford Street, che un tempo era il gioiello della corona del retail britannico, ha senza dubbio sofferto enormemente nell’ultimo decennio”, ha detto il sindaco nel giustificare il progetto, facendo riferimento indiretto pure alla concorrenza subita dal settore del commercio di strada a causa dell’impennata dello shopping online (ulteriormente consolidatosi durante l’era Covid). A spianare la strada verso il piano Khan – avallato anche dal nuovo governo britannico a guida Labour di Keir Starmer, stando alle parole della vicepremier Angela Rayner – è stato il cambio della guardia elettorale recente al vertice del municipio circoscrizionale locale di Westminster: passato dalle mani di un’amministrazione Tory, che aveva a suo tempo aveva messo il veto all’idea, osteggiata da larghi strati della popolazione residente nel quartiere, a quelle di una laburista.

