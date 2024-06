Gb: terzo bebè abbandonato, caccia a genitori fuggitivi seriali

agenzia

La Bbc rivela il caso di baby Elsa, dopo baby Harry e baby Roman

LONDRA, 04 GIU – E’ caccia a una coppia di genitori sospettata di aver abbandonato alla periferia di Londra il loro terzo bebè nel giro di meno di 7 anni. A rivelare i fatti – coperti nei particolari da uno stretto riserbo investigativo, sullo sfondo di una vicenda che riflette marginalità e disagio sociale – è oggi la Bbc. L’ultimo episodio risale a gennaio, con il ritrovamento a Newham, sobborgo del settore est della capitale britannica, di una femminuccia, ribattezzata da media e polizia col nome di “baby Elsa”. La piccola è stata rinvenuta al freddo a gennaio, con il cordone ombelicale ancora attaccato, da una persona che portava a spasso il cane. Lasciata all’addiaccio, è stata salvata in extremis per essere poi data in affidamento. I test del dna hanno quindi rivelato che aveva entrambi i genitori in comune con due fratellini, denominati baby Harry e baby Roman, abbandonati a loro volta, rispettivamente nel 2017 e nel 2019, e nel frattempo dati in adozione dalla giustizia minorile del Regno Unito. Malgrado gli appelli di Scotland Yard, e l’impegno a non usare il pugno di ferro, i genitori finora non sono stati rintracciati. La giudice Carol Atkinson, della East London Family Court, ha tuttavia autorizzato la Bbc e l’agenzia Pa a rendere pubblico l’accaduto, pur con le restrizioni del caso a tutela di privacy e identità delle persone coinvolte. Si tratta di una storia di “grande interesse collettivo”, ha spiegato la giudice, sollecitando una riflessione sui problemi familiari e su quelli legati alle disuguaglianze che affliggono il Paese e la capitale, pur sottolineando come, in rapporto alla popolazione, i casi d’abbandono di neonati siano complessivamente “molto rari” sull’isola.

