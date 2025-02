Gb, Trump ha creato opportunità ma servono garanzie a Kiev

agenzia

Starmer, 'Ucraina deve avere un posto ai colloqui di pace'

LONDRA, 24 FEB – Il presidente americano Donald Trump ha “cambiato il dibattito globale” nelle ultime settimane e ha “creato un’opportunità” per la pace in Ucraina ma servono garanzie di sicurezza a Kiev. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer in videocollegamento coi leader europei e internazionali riuniti a Kiev per il terzo anniversario dall’inizio del conflitto con la Russia. “Se vogliamo che la pace duri, l’Ucraina deve avere un posto al tavolo delle trattative – ha sottolineato Starmer – e un accordo deve basarsi su un’Ucraina sovrana, sostenuta da forti garanzie di sicurezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA