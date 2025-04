Gb: Zan, ‘Roccella semina odio, paura e divisione’

agenzia

Roma, 17 apr. “Le parole di Eugenia Roccella al ‘Corriere della Sera’ sono vergognose e indegne per una ministra della Repubblica. Dire che le donne trans ‘scavalcano’ le donne biologiche è ridicolo e pericoloso. Chi ha compiuto un percorso di affermazione di genere è donna. Non è un’opinione, è un fatto. L’identità di genere è un diritto fondamentale della persona, come riconosciuto dalla nostra Corte costituzionale fin dal 2015 e ribadito anche di recente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con due sentenze dell’ottobre del 2024 e del marzo del 2025. Roccella continua a seminare odio, paura e divisione e associa addirittura le persone trans al patriarcato. Ma ha idea di cosa sia il patriarcato?” Lo afferma Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.