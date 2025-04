Gelato al ‘dulce de leche’ il preferito di Papa Francesco

agenzia

Il titolare, 'da noi anche torte per lui, ha voluto conoscerci'

ROMA, 24 APR – Il gusto di gelato preferito da Papa Francesco era il “dulce de leche”. A raccontarlo è Sebastian Padron, titolare argentino della gelateria a pochi passi dal Vaticano aperta otto anni fa e che al pontefice consegnava anche torte di compleanno. “L’ho incontrato soltanto una volta a ottobre 2020, a Santa Marta, con tutta la mia famiglia – ha aggiunto – Ci ha chiamato per ringraziarci e ha voluto conoscerci”. Portare il gelato a Francesco è stata infatti un’idea di sua moglie. “Quando ho ringraziato il pontefice per avermi portato tutto il Vaticano in gelateria lui mi ha risposto ‘sì la gente te la mando, ma fatti pagare, nemmeno lo sconto, è un lavoro, l’amicizia è un’altra cosa”, ha poi raccontato Padron ricordando l’umorismo di Papa Francesco che però non è mai andato all’interno della gelateria, “stavamo cercando di portarlo, ma non ci siamo riusciti”, la risposta, quindi, con rammarico del titolare.

