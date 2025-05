Gelmini: “Le famiglie non arrivano a fine mese, supportiamo la rete degli oratori”

agenzia

Roma, 28 mag.”Dobbiamo trovare anche luoghi di aggregazione dove si possa giocare e fare sport in presenza. Anche supportare gli oratori, soprattuto nelle periferie, è un modo per aiutare i ragazzi”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capodelegazione di Noi Moderati al Senato, intervenendo alla Maratona Bullismo a Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma.

”Molte famiglie non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, non hanno risorse per pagare attività integrative oltre a quelle della scuola, allora creiamo da nord a sud le condizioni per poter giocare e stare in compagnia degli amici. Sono sostenitrice della rete degli oratori. Non possiamo delegare solo alla scuola”, ha affermato.