Gemelle scomparse in Scozia, trovato un secondo cadavere

agenzia

Confermata ipotesi suicidio ma corpi non ancora identificati

ROMA, 01 FEB – Il corpo di una seconda donna è stato trovato durante la ricerca delle due gemelle scomparse il mese scorso ad Aberdeen, nell’est della Scozia: Eliza e Henrietta Huszti, di 32 anni, originarie dell’Ungheria. Lo riporta il Guardian, precisando che i due cadaveri non sono stati identificati ma la polizia britannica ha informato la famiglia delle sorelle Huszti, senza smentire l’ ipotesi di un doppio suicidio ventilata dalla stampa. Le due donne sono state viste l’ultima volta dalle telecamere di sorveglianza al porto di Aberdeen la mattina presto del 7 gennaio, mentre camminavano verso un sentiero che costeggia il fiume. Il primo corpo è stato recuperato dallo stesso fiume verso le 8 di mattina di ieri. Il secondo è stato ripescato in una zona del fiume vicino al Victoria Bridge verso le 21.05 di ieri sera. La polizia scozzese ha affermato che le indagini sono in corso, ma non ci sono state apparenti circostanze sospette. Le due sorelle, riporta la stampa britannica, si erano trasferite in Scozia 10 anni fa. Un terzo gemello risiede in Ungheria.

