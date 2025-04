Generali Italia, nel 2024 raccolta premi record a 32,1 miliardi

agenzia

Quota mercato 19%, salute e welfare tra priorità piano 2025-2027

ROMA, 02 APR – Raccolta premi “record” nel 2024 per Generali Italia: la prima compagnia assicurativa italiana ha chiuso l’anno con una quota pari a 32,1 miliardi di euro, rispetto agli oltre 27 miliardi raccolti nel 2023, per una quota mercato del 19%. La cifra è stata resa nota in occasione dell’evento ‘Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change’, in corso al Palazzo della Cancelleria, a Roma. Durante l’evento – incentrato su questione demografica e cambiamento climatico – sono state anche presentate le linee di sviluppo del piano triennale di Generali Country Italia, in coerenza con la strategia di gruppo “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. Protezione, salute e welfare, eccellenza e scale up innovazione, le priorità indicate nel Piano industriale 2025-2027.

