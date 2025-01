Gennaio si chiude con schiarite e temperature in calo ma miti

agenzia

Il meteo.it, giorni della Merla senza freddo tipico del periodo

ROMA, 29 GEN – Gennaio si chiude con qualche schiarita dopo la violenta perturbazione che ha colpito l’Italia negli ultimi due giorni. Per oggi sono previsti piovaschi al Centro specie tra Toscana e Lazio, mentre al Sud i primi acquazzoni dalla Sicilia diventeranno via via più diffusi su gran parte del meridione fino alla sera-notte. I mari saranno ancora molto mossi o agitati. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it conferma il miglioramento al Nord, anche se saranno presenti nubi basse e nebbie in val padana. “In questo contesto ancora un po’ instabile – afferma – le temperature saranno in diffuso calo ma sempre decisamente sopra la media del periodo anche nei Giorni della Merla, cioè il 29-30-31 gennaio”. Giovedì e venerdì saranno due giornate di transizione con qualche fenomeno a carattere sparso al Nordovest e in Sardegna. Il weekend sarà più movimentato: una perturbazione lambirà lo Stivale portando tanta pioggia su Sardegna, Sicilia e regioni nordoccidentali, qui anche con neve a 1000 metri. Domenica 2 febbraio, per la Santa Candelora, sono previste, infine, piogge diffuse su gran parte del Sud e localmente anche tra Basso Lazio, Molise ed Abruzzo. Le temperature saranno in aumento al Nord complici ampie schiarite, mentre al Sud si respirerà aria autunnale con ombrelli aperti e massime in calo fino ai 12-13°C; a tratti farà più caldo al Nord che al Sud. Nel dettaglio – Mercoledì 29. Al Nord: bel tempo prevalente, isolate nebbie in pianura. Al Centro: rovesci sparsi su Toscana e Lazio, occasionali in Umbria. Al Sud: maltempo su molte regioni. – Giovedì 30. Al Nord: pioggia e neve su Piemonte, Val d’Aosta e Liguria di Ponente. Al Centro: tempo asciutto. Al Sud: nubi sparse. – Venerdì 31. Al Nord: nebbie su est val padana, qualche pioggia al Nord-Ovest. Al Centro: piovaschi in Sardegna, piogge su alta Toscana. Al Sud: stabile. – Tendenza: nuovo ciclone in arrivo, piogge da nord a sud.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA