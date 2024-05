Genoa: contro il Sassuolo torna Gudmundsson

agenzia

Martinez: sarà una gara difficile. Sfida all'ex Ballardini

GENOVA, 09 MAG – Sfida al grande ex domenica al Ferraris, attesi oltre trentamila spettatori per il Genoa di Gilardino che troverà di fronte il Sassuolo di Ballardini alla disperata ricerca di punti salvezza. Per la gara con i neroverdì il tecnico rossoblù potrà contare sul recupero di Gudmundsson che ha superato l’attacco influenzale che lo aveva messo k.o. per la gara con il Milan e sarà regolarmente a disposizione. Proseguono invece il lavoro differenziato gli altri indisponibili Messias, Vitinha, Malinovskyi e Bani che migliorano ma difficilmente saranno disponibili per questa gara, tutti hanno invece messo nel mirino la sfida successiva contro la Roma. Intanto oggi pomeriggio un migliaio di tifosi ha formato una lunga coda per il “meet and greet” al Genoa Museum ad and store che ha visto protagonisti ben 5 giocatori rossoblù: Retegui, Martinez, Vitinha, Messias e Vasquez. Un vero e proprio bagno di folla per oltre due ore di autografi e selfie. “Ci aspettiamo una gara molto difficile – ha commentato il portiere Martinez – sappiamo che il Sassuolo è in una posizione difficile in classifica però noi vogliamo chiudere nel miglior modo possibile per arrivare più in alto possibile e finire bene la stagione”.

