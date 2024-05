Genoa: Ottolini, Gilardino ha prolungato per due anni

agenzia

Il ds ha annunciato rinnovo prima della sfida con la Roma Genoa

GENOVA, 19 MAG – Alberto Gilardino ha prolungato il contratto con il Genoa per altre due stagioni. Il tecnico piemontese guiderà dunque i rossoblù sino al 30 giugno 2026. A darne l’annuncio è il direttore sportivo del Grifone Marco Ottolini nel prepartita, parlando ai microfoni di Dazn. “Questa mattina ha firmato il contratto, è ufficiale. Sarà l’allenatore del Genoa per i prossimi due anni” ha spiegato Ottolini. Una scelta, quella di Gilardino, conosciuta da alcune settimane ma che la firma sarebbe arrivata in concomitanza con la trasferta di Roma ha un valore scaramantico. Quando l’attuale tecnico venne promosso dalla Primavera alla prima squadra nel dicembre del 2022 fu nominato ad interim. Il suo contratto venne poi prolungato sino a fine stagione con opzione per il successivo proprio in occasione della gara di Coppa Italia contro la Roma del gennaio 2023. Così vista come andò quella stagione, promozione diretta in serie A e quest’anno salvezza con cinque giornate d’anticipo, il bomber campione del mondo nel 2006 passato dal campo alla panchina ha voluto ripercorrere quell’esperienza con la speranza che anche le prossime due stagioni possano essere foriere di successi.

