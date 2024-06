Genoa: prima mossa di mercato, Vitinha definitivo

agenzia

Il portoghese dell'Om aveva giocato in prestito da gennaio

GENOVA, 21 GIU – Vitor Vitinha, attaccante portoghese che negli ultimi sei mesi ha giocato nel Genoa in prestito, è stato acquistato a titolo definitivo dal club rossoblù. Vitinha arriva dall’Olympique Marsiglia che lo aveva prelevato dal Braga. Vitinha ha firmato un contratto pluriennale ed è stato acquistato per 16 milioni più bonus che porteranno la cifra totale a 20 milioni. Quest’anno con il Genoa ha raccolto nove presenze segnando due gol, pur con alcuni piccoli problemi fisici poi superati che ne hanno limitato la presenza. Per il Genoa si tratta della prima operazione del mercato estivo mentre prosegue la trattativa con l’Inter interessata al portiere spagnolo del Grifone, Martinez.

