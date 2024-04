Genoa, Retegui e Gudmunsson pronti per il Frosinone

agenzia

Dubbi per Vitinha dall'inizio

GENOVA, 28 MAR – Ci sono alcuni dubbi per il tecnico del Genoa Alberto Gilardino verso la gara di sabato al Ferraris col Frosinone. In particolare non è al massimo Vitinha per un affaticamento e l’ex Marsiglia potrebbe essere convocato ma partire eventualmente dalla panchina. Al centro sportivo di Pegli sono tornati dalle rispettive nazionali De Winter, Gudmundsson e Malinovskyi mentre Vasquez è atterrato a Genova. L’idea, viste le condizioni non ottimali di Vitinha, è di mettere Messias alle spalle del duo offensivo composto da Retegui e Gudmundsson che hanno appena brillato nelle partite delle loro nazionali.

